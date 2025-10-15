Podismo la 42esima Classica d’autunno accende la passione per la corsa a Riccione

Domenica, 26 ottobre, torna la storica manifestazione podistica “La Classica d’autunno”, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Riccione podismo, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo autunnale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

