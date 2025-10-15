Podismo la 42esima Classica d’autunno accende la passione per la corsa a Riccione
Domenica, 26 ottobre, torna la storica manifestazione podistica “La Classica d’autunno”, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Riccione podismo, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo autunnale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Amici podisti, siete pronti a conquistare il "Grande Slam" del podismo pontino? Abbiamo un'offerta che non potete perdere per tre eventi imperdibili: 23ª Campestre di Ninfa (5 Ottobre 2025) 23ª Mezza Maratona di Sabaudia (9 Novembre 2025) - facebook.com Vai su Facebook
Podismo. Valandro e Mangolini primi a Cona. Oltre 350 atleti nella classica - Al 'Città di Cona' trionfano Valandro e Mangolini nella quarantottesima edizione dell'evento podistico ferrarese. Secondo ilrestodelcarlino.it
Podismo, torna la Sgambata delle Due Torri - Quarrata, 3 luglio 2025 – Torna domenica 6 luglio 2025 uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica toscana: la Sgambata delle Due Torri, giunta alla 42ª edizione. Si legge su lanazione.it