PMI ESG e credito | il 22 ottobre un webinar per fare chiarezza

Un’occasione concreta per capire come la sostenibilità entra nei rapporti commerciali, nell’accesso al credito e ai mercati finanziari: il webinar gratuito di Innexta e Camera di commercio si tiene mercoledì 22 ottobre, dalle 9.45 alle 12.15. È il secondo appuntamento del percorso dedicato alla sostenibilità e alla rendicontazione non finanziaria. Un appuntamento per orientarsi tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - PMI, ESG e credito: il 22 ottobre un webinar per fare chiarezza

