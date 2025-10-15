Pmi al via la nuova campagna di Artigiano in Fiera firmata Ied
Milano, 15 ott.(Adnkronos) - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l'appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della trentesima edizione. Con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi, distribuiti su 9 padiglioni, la manifestazione si annuncia ricchissima e promette un viaggio tutto da vivere tra oggetti unici, culture, saperi e sapori. In linea con il tema dell'anno È il momento della “persona”, la fiera continua la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che esprimono con il proprio lavoro la bellezza, la bontà e il valore delle arti e dei mestieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Ascoltati e lasciati ascoltare”— la nuova campagna Mediaset per promuovere il benessere psicologico e abbattere gli stereotipi sulla salute mentale. #SaluteMentale #Benessere #Ascolto #Consapevolezza #Mediaset #Tgcom24 @MediasetTgcom24 @Ps - X Vai su X
Paul & Shark presenta “Beyond the Horizon”, la nuova campagna Autunno Inverno 2025. Ambientata tra ghiaccio, luce e vento, racconta il legame tra uomo e natura, celebrando lo stile essenziale e funzionaleche da sempre definisce il brand. Maglieria e oute - facebook.com Vai su Facebook
Al via campagna di Veneto Lavoro su previdenza complementare - I rischi connessi alle minori capacità del sistema previdenziale nazionale e l'importanza di riflettere sulla propria posizione pensionistica fin dall'inizio dell'attività lavorativa, sono i temi al ... Riporta ansa.it
Campagna RED al via per i pensionati: istruzioni e scadenze - L’INPS ha avviato la Campagna RED ordinaria 2025 (anno reddito 2024) per la verifica dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito, come maggiorazione sociale, integrazione al minimo e somma ... Secondo pmi.it
Al via la nuova campagna Mediaset dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione - In Italia, secondo i dati disponibili, sono circa 3,5 milioni le persone che convivono con un disturbo alimentare (Fonte: Ospedale Bambino Gesù). tgcom24.mediaset.it scrive