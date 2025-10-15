Pizzicato con 400 grammi di marijuana in casa | finisce ai domiciliari

BRINDISI - Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 400 grammi di marijuana. E quattro di hashish. Nei giorni scorsi un giovane è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi. Posto agli arresti domiciliari, deve rispondere dell'accusa di detenzione a fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

