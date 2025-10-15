Pizzi | Leao titolare con la Fiorentina? Partita giusta per rilanciarlo

Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà ha parlato di Leao in vista di Milan-Fiorentina: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pizzi: “Leao titolare con la Fiorentina? Partita giusta per rilanciarlo”

Argomenti simili trattati di recente

Pizzi la #Roma un test importante per #Chivu - X Vai su X

Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Leao sul banco degli imputati, Allegri il suo difensore? - Morto a 69 anni il tecnico del Boca Juniors Miguel Angel Russo - Jasmine Paolini vola ai quarti a Wuhan, si ritira Tauson - Elkann “La Ferr - facebook.com Vai su Facebook

Pizzi su Leao: "A dirgli troppe cose lo metti in difficoltà: è istintivo" - Il Milan è tornato ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri: qualche giocatore è già tornato dalla pausa Nazionali, come Luka ... Lo riporta milannews.it

Pizzi: "Occhio al post-sosta! Torino potrebbe essere insidioso per il Napoli" - L'ex azzurro Fausto Pizzi ?ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà'. tuttonapoli.net scrive

Ieri si è allenato da solo, oggi sarà in gruppo: Leao punta alla titolarità contro la Fiorentina - Domenica a San Siro arriva la Fiorentina di Stefano Pioli, cioè l'unico tecnico che finora ha saputo far rendere al meglio Rafael Leao. Si legge su milannews.it