Pizzaballa | cambio leadership MOriente

21.25 "E' auspicabile ma ci vorrà tempo per un cambio di leadership. E' necessario per avere delle prospettive nuove nel futuro,abbiamo bisogno di nuovi volti". Lo dice il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Il cardinale parla sia di Israele, sia di Palestina. "Pace è una parola impegnativa perché la pace ha bisogno di essere preparata. I fallimenti degli accordi passati ci hanno insegnato che non bisogna correre. La pace la faranno le prossime generazioni", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

