Pizzaballa | cambio leadership MOriente

21.25 "E' auspicabile ma ci vorrà tempo per un cambio di leadership. E' necessario per avere delle prospettive nuove nel futuro,abbiamo bisogno di nuovi volti". Lo dice il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Il cardinale parla sia di Israele, sia di Palestina. "Pace è una parola impegnativa perché la pace ha bisogno di essere preparata. I fallimenti degli accordi passati ci hanno insegnato che non bisogna correre. La pace la faranno le prossime generazioni", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

MEDIO ORIENTE | "E' auspicabile un cambio di leadership Israele-Palestina. Ci vorrà tempo ma necessario guardare al futuro". Lo ha detto il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. #ANSA - X Vai su X

Cambio luce in 24 ore? Tutto rinviato: perché non partirà a gennaio. Ecco cosa accadrà alle tariffe https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/switch-energia-24-ore-rinvio-entro-2026/ - facebook.com Vai su Facebook

Pizzaballa: “Serve un cambio di leadership in Israele e Palestina, ma ci vorrà tempo” - Il patriarca latino di Gerusalemme: “Abbiamo bisogno di nuovi volti e di una cultura di rispetto. Come scrive globalist.it

Il cardinale Pizzaballa a Roma: «In Israele e Palestina è necessario un cambio di leadership» - Pizzaballa a Villa Nazaret, nella Capitale, per ritirare il «premio Achille Silvestrini per il dialogo e la pace» assegnato a padre Gabriel Romanelli e ai sacerdoti e alle suore della parrocchia della ... Si legge su msn.com

Medio Oriente: card. Pizzaballa, “necessario un cambio di leadership, sia per Israele che per la Palestina” - “Ci vorrà tempo, ma un cambio di leadership, sia per Israele che per la Palestina è necessario”. Come scrive agensir.it