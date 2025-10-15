Pizza Doc Festival 2025 celebra a Siderno l’eccellenza della pizza napoletana, la musica emergente e il legame profondo con il territorio della Locride.. Fonte foto: Domenico Larizza Siderno si è trasformata, ancora una volta, nel cuore pulsante della Locride grazie al successo travolgente del Pizza Doc Festival 2025, che ha animato Piazza Portosalvo dal 9 al 12 ottobre. Dopo il rinvio di fine settembre causato dal maltempo, la manifestazione ha riconquistato il pubblico con energia rinnovata, confermandosi come uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi del territorio. Un festival che unisce tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pizza Doc Festival 2025: Siderno celebra gusto, talento e tradizione