Pizza Doc Festival 2025 | Siderno celebra gusto talento e tradizione

Gbt-magazine.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pizza Doc Festival 2025 celebra a Siderno l’eccellenza della pizza napoletana, la musica emergente e il legame profondo con il territorio della Locride.. Fonte foto: Domenico Larizza Siderno si è trasformata, ancora una volta, nel cuore pulsante della Locride grazie al successo travolgente del Pizza Doc Festival 2025, che ha animato Piazza Portosalvo dal 9 al 12 ottobre. Dopo il rinvio di fine settembre causato dal maltempo, la manifestazione ha riconquistato il pubblico con energia rinnovata, confermandosi come uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi del territorio. Un festival che unisce tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

pizza doc festival 2025 siderno celebra gusto talento e tradizione

© Gbt-magazine.com - Pizza Doc Festival 2025: Siderno celebra gusto, talento e tradizione

Altre letture consigliate

pizza doc festival 2025A Gaeta arriva il Pizza Fest - Un omaggio al piatto simbolo della tradizione italiana e della convivialità è quello che si terrà a Gaeta da venerdì 17 a domenica 19 ottobre: il Pizza Fest, una fetta di storia. Scrive latinatoday.it

Il Campionato Nazionale Pizza DOC e i Pizza DOC Awards, Pontecagnano (SA) - Saranno circa 300 i concorrenti del «Campionato Nazionale Pizza Doc» che si terrà nel parco acquatico Isola Verde a Pontecagnano Faiano (SA) l’8 e il 9 novembre. Riporta corriere.it

La pizza DOC e i sapori di Napoli al 77esima Mostra del cinema di Venezia - Da mercoledì 2 a sabato 12 settembre all’interno dell’area Hollywood Celebreties Lounge ci saranno alcuni tra i principali ... Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Pizza Doc Festival 2025