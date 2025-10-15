Più sicurezza contro frane e alluvioni in montagna grazie alla tecnologia

E' stato approvato, dalla Giunta regionale lombarda l'accordo, proposto dall'assessore Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), di concerto con i colleghi Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), tra Lombardia, Provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crolli e frane possono rappresentare un grave rischio per la sicurezza pubblica e per la stabilità delle infrastrutture pubbliche In ottica di prevenzione, il corso che inizierà il prossimo 28 novembre ha lo scopo di analizzare le nuove soluzioni tecniche per il - facebook.com Vai su Facebook

Contro le frane c’è anche la GdF - Attenzione alta sul pericolo frane nel bresciano, grazie alla Guardia di Finanza, al suo Soccorso Alpino e al Roan di Como in collaborazione con Arpa Lombardia. Si legge su ilgiorno.it

Vernio e Barberino di Mugello unite per le strade: via al piano da 7,6 milioni contro frane e interruzioni - Firenze, 12 agosto 2025 – Vernio e Barberino di Mugello fanno squadra per affrontare l’emergenza viaria che da mesi penalizza le comunità della Val di Bisenzio e dell’Appennino. Segnala lanazione.it

Emergenza maltempo, quattro Comuni colpiti da nuove frane: «Servono lavori urgenti per garantire la sicurezza della popolazione» - 000 euro, mira alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla prevenzione della caduta massi e al ripristino della sicurezza della viabilità comunale, con ... Segnala ilgazzettino.it