Più di 300 chili di rifiuti raccolti dai volontari impegnati nella pulizia della spiaggia del Riccio l' iniziativa della Consulta giovanile FOTO
Sono circa 300 i chili di rifiuti rimossi e dalla spiaggia del Riccio, in contrada Postilli, a Ortona, nella giornata di pulizia organizzata domenica 5 ottobre dalla Consulta giovanile. All'attività di volontariato hanno collaborato il gruppo spontaneo Ortona Pulita, l’associazione Plastic Free e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
