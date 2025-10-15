Più anziani e insoddisfatti dello stipendio | i docenti italiani nei dati Ocse Talis

Sempre più anziani e insoddisfatti del proprio salario. Poco apprezzati dalla società e stressati per il carico di lavoro. Eppure convinti del proprio mestiere, che il più delle volte non cambierebbero. In Italia gli insegnanti promuovono la scuola, ma con riserva: bene la qualità dell’istruzione, meno bene il resto. E secondo l’indagine internazionale OCSE TALIS (Teaching And Learning International Survey), i cui risultati italiani sono stati presentati oggi 15 ottobre, uno dei nodi principali si trova fuori dalle mura scolastiche: solo il 14% dei docenti pensa che la società li apprezzi. Un dato ancora più critico se si guarda alla politica: a ritenere che le proprie opinioni siano apprezzate dai decisori politici sono solo 6 docenti su 100 (la media OCSE è del 16%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

