Pistola in bocca a un minorenne sospettato di furto | quattro rinvii a giudizio

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero minacciato di morte un minorenne e preteso da lui 500 euro, ritenendolo responsabile del furto di alcuni utensili da un magazzino di proprietà di uno di loro. Per queste accuse, il giudice per l’udienza preliminare di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il rinvio a giudizio nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

