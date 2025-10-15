Pistola alla testa e minacce poi la fuga su scooter rubati | presa la banda di San Basilio terrore di Roma
Quattro uomini tra i 25 e i 36 anni sono stati arrestati dalla polizia. La banda colpiva bar, tabaccherie e sale slot nel nord-est di Roma, minacciando clienti e titolari con pistole e caschi integrali. Fermati dopo l’ultimo colpo in un bar tabacchi di Talenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
