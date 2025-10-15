Pistoia bimbo aggredito da due cani in giardino | salvo grazie alla nonna

(Adnkronos) – Paura in località San Baronto, nel comune di Lamporecchio (Pistoia), dove un bambino di sei anni è stato aggredito da due cani di grossa taglia nel giardino di casa. L’attacco è avvenuto lunedì mattina, come riferiscono le cronache locali: i cani, un Rottweiler e un altro esemplare simile, sarebbero entrati da una proprietà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

