piscina via roma altri guai cadono pezzi di intonaco resta chiusa per tre giorni

Nella sala macchine della piscina Colzi – Martini di via Roma si è verificato il distacco di intonaci e di alcune parti di cemento armato. E dopo la riunione convocata ieri mattina dal commissario Claudio Sammartino, alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Cgfs e i tecnici comunali, è stato deciso di chiudere l’impianto sportivo per tre giorni (fino a sabato) in modo da consentire agli operai di intervenire. La Colzi – Martini, fa sapere il Comune resterà chiusa "con l’obiettivo del pieno ripristino delle condizioni di sicurezza per l’incolumità degli atleti, del personale della società di gestione e di tutti gli utenti della struttura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

