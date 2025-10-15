Pipitò inizio di stagione d’oro del talento palermitano con la Juve | sono già 7 le reti tra Under 16 e 17 Gridel e Grauso gongolano e si godono il classe 2010

di Fabio Zaccaria Pipitò, condizione strabiliante del talento bianconero: fra Under 16 e 17 sono già 7 i gol dell’ex giocatore del Palermo. Gridel e Grauso si godono la sua crescita esponenziale, il bello deve ancora arrivare. Il focus sul classe 2010. Meglio di così era davvero difficile fare: Giuseppe Pipitò ha cominciato la stagione alla grande, fra gol e giocate di classe, il talento bianconero classe 2010 sembra aver compiuto un altro cruciale step della sua carriera. Tra Juventus Under 16 e 17, il fantasista sta confermando quanto di buono fatto vedere nella scorsa annata sportiva. Ma riavvolgiamo il nastro a circa un anno fa per comprendere la crescita del ragazzo prelevato dall’accademia calcistica del Palermo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

