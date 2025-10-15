Piovani dopo il Vllaznia | Atteggiamento non scontato ora dobbiamo fare una cosa
Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani ha parlato a Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro il Vllaznia, travolto con un netto 5-0. VITTORIA ANCHE AL RITORNO – Sono contento per l’atteggiamento che hanno avuto sin dall’inizio, perché non era una cosa scontata. Le avevo chiesto a loro che dovevamo aprire questo percorso di crescita e questo percorso di crescita passa dalle vittorie. Logicamente passa anche dalle sconfitte, perché da lì si cresce ulteriormente per vedere proprio la reazione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
La #Fiorentina si riscatta dopo la sconfitta a Napoli e fa un ottima prestazione al Viola Park, ma #Santi al 90+1’ salva l’#Inter Un Inter che meritava di uscire da Firenze senza punti, come detto da #Piovani, ma a volte le grandi squadre raccolgono anche dov - X Vai su X
Straordinario dialogo tra Milo Manara, Nicola Piovani e Luca Valtorta. A seguire il concerto del Premio Oscar Nicola Piovani. Linus Festival del Fumetto - facebook.com Vai su Facebook
Inter Women, Piovani: “Atteggiamento non scontato, contro il Parma…” - Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Women dopo il successo in Albania nel ritorno di Women's Europa Cup ... Da msn.com
L'Inter Women travolge 7-0 il Vllaznia, Piovani: "Ora da allenatore devo fare un po' il pompiere" - Altra scorpacciata di gol per Inter Women che, dopo aver travolto la Ternana nell'esordio in campionato, ha annichilito per 7- Scrive msn.com
Piovani: "Fin qui convincenti per risultato e prestazioni. KFF Vllaznia squadra tutta da scoprire" - Intervistato da Inter TV, l'allenatore dell'Inter Women, Gianpiero Piovani ha presentato la sfida di domani contro il KFF Vllaznia nel match valido per il secondo turno di ... Da msn.com