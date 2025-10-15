Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani ha parlato a Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro il Vllaznia, travolto con un netto 5-0. VITTORIA ANCHE AL RITORNO – Sono contento per l’atteggiamento che hanno avuto sin dall’inizio, perché non era una cosa scontata. Le avevo chiesto a loro che dovevamo aprire questo percorso di crescita e questo percorso di crescita passa dalle vittorie. Logicamente passa anche dalle sconfitte, perché da lì si cresce ulteriormente per vedere proprio la reazione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Piovani dopo il Vllaznia: «Atteggiamento non scontato, ora dobbiamo fare una cosa»