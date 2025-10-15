Piovani dopo il Vllaznia | Atteggiamento non scontato ora dobbiamo fare una cosa

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani  ha parlato a  Inter TV  dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women  contro il  Vllaznia,  travolto con un netto 5-0. VITTORIA ANCHE AL RITORNO – Sono contento per l’atteggiamento che hanno avuto sin dall’inizio, perché non era una cosa scontata. Le avevo chiesto a loro che dovevamo aprire questo percorso di crescita e questo percorso di crescita passa dalle vittorie. Logicamente passa anche dalle sconfitte, perché da lì si cresce ulteriormente per vedere proprio la reazione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

piovani dopo il vllaznia atteggiamento non scontato ora dobbiamo fare una cosa

© Internews24.com - Piovani dopo il Vllaznia: «Atteggiamento non scontato, ora dobbiamo fare una cosa»

Leggi anche questi approfondimenti

piovani dopo vllaznia atteggiamentoInter Women, Piovani: “Atteggiamento non scontato, contro il Parma…” - Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Women dopo il successo in Albania nel ritorno di Women's Europa Cup ... Da msn.com

piovani dopo vllaznia atteggiamentoL'Inter Women travolge 7-0 il Vllaznia, Piovani: "Ora da allenatore devo fare un po' il pompiere" - Altra scorpacciata di gol per Inter Women che, dopo aver travolto la Ternana nell'esordio in campionato, ha annichilito per 7- Scrive msn.com

piovani dopo vllaznia atteggiamentoPiovani: "Fin qui convincenti per risultato e prestazioni. KFF Vllaznia squadra tutta da scoprire" - Intervistato da Inter TV, l'allenatore dell'Inter Women, Gianpiero Piovani ha presentato la sfida di domani contro il KFF Vllaznia nel match valido per il secondo turno di ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piovani Dopo Vllaznia Atteggiamento