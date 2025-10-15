Piogge e temporali sull’Italia scatta l’allerta in gialla in cinque regioni
(Adnkronos) – Piogge e temporali in arrivo sull'Italia, scatta oggi l'allerta gialla per maltempo in cinque regioni. Stavolta ad essere colpito sarà in particolare il Sud, che si troverà alle prese fin dal mattino con rovesci di forte intensità, fulmini, ma anche grandinate e forti raffiche di vento. Come sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, "un’area . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
