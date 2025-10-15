Pio Esposito Yildiz e Leoni tra i 25 candidati al Golden Boy 2025 | la lista vale più di un miliardo

Ci sono anche l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz, il centravanti dell’Inter Francesco Pio Esposito – fresco di primo gol in Azzurro – e il difensore del Liverpool Giovanni Leoni nell’elenco dei 25 finalisti del premio ‘European Golden Boy-Absolute Best 2025’, svelato oggi alla Badia di Sant’Andrea sulla collina degli Erzelli di Genova. Nella lista compaiono i primi 20 giocatori dell’aggiornamento di ottobre del Golden Boy Football Benchmark Index, strumento realizzato in collaborazione con Football Benchmark – data & analytics partner del premio – che permette di monitorare costantemente le prestazioni dei calciatori Under 21 dei club europei prendendo in considerazione dati oggettivi tra cui minutaggio, performance in Nazionale e nei rispettivi club e trasferimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pio Esposito, Yildiz e Leoni tra i 25 candidati al Golden Boy 2025: la lista vale più di un miliardo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fermi tutti! So che Yildiz ha segnato un altro gol pazzesco e sta spaccando con la nazionale, ma... non fate i fanatici! Deve ancora molto imparare prima di poter allacciare gli scarpini a sua maestà, l'inarrivabile, l'eterno... Pio Esposito. Manteniamo la calm - facebook.com Vai su Facebook

Nell'era di Esposito, Camarda, Yildiz, a distanza di anni si può tranquillamente dire che Mario Balotelli è stato il giovane che ha avuto l'impatto più devastante in Serie A negli ultimi 20 anni. Considerando in quegli anni il livello generale della Serie A, Balotelli - X Vai su X

European Golden Boy 2025, i 25 finalisti: da Yildiz e Mastantuono a Pio Esposito e Leoni, tutti i nomi - Germain e Real Madrid tra le altre, ci sono anche diverse conoscenze dell'Italia: Francesco Pio Esposito e Giovanni Leoni rappresentano il ... Lo riporta msn.com

Impallomeni: 'Pio Esposito è forte ma tra lui e Yildiz c'é un oceano di differenza' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio e riferendosi al dualismo fra due classe 2005, Francesco Pio Esposito dell'Inter e Kenan Yildiz della Juventus, ha ... it.blastingnews.com scrive

Nazionale, i primi convocati di Gattuso: tornano Mancini e Scamacca, prima volta per Leoni, Fabbian e Pio Esposito - Questi i 28 convocati del ct Gattuso: PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint- Riporta leggo.it