Pio Esposito Inter il centravanti è tra i migliori giocatori del mondo | la lista delle wild card

Il Golden Boy 2025 sta entrando nella sua fase finale, e tra i talenti che si contenderanno il prestigioso premio c'è anche un giovane protagonista della Serie A: Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter. Il classe 2005, che ha visto il suo nome salire alle cronache internazionali per le sue performance con la Primavera nerazzurra e per la sua convocazione con la Nazionale Under 21, è stato scelto come una delle wild card dal Tuttosport, entrando così ufficialmente tra i finalisti.

"Ma quanto è forte Pio Esposito?" Fabrizio Biasin ha commentato l'enorme clamore mediatico attorno all'attaccante dell'Inter e della Nazionale.

Barella, Dimarco e Esposito in campo nella vittoria dell'Italia

Inter, Pio Esposito brilla anche in nazionale: Chivu esulta - L'Inter si gode un super Pio Esposito; l'attaccante ha trovato il primo gol in nazionale nel successo contro l'Estonia.

Pio Esposito, i 6 no dell'Inter e il piano per blindarlo - Insomma, per l'Inter Pio Esposito non si tocca, ha un contratto fino al 2030 da un milione di euro ma il piano di Marotta e Ausilio è di blindarlo ulteriormente.

Camarda e Pio Esposito, botta e risposta anche in Nazionale: le reti - Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, giovanissimi attaccanti italiani, hanno trovato le prime reti anche con le Nazionali azzurre