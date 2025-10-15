Pio Esposito Inter è lui la grande tentazione di Chivu per la Roma | cosa filtra sulla scelta

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara ad affrontare la Roma sabato alle 20.45, una partita che si preannuncia cruciale per i nerazzurri. Cristian Chivu dovrà prendere delle decisioni importanti in attacco, e come sempre, le sue scelte potrebbero fare la differenza. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport, ci sono molte novità in arrivo da Appiano Gentile e il mister rumeno è alle prese con alcune tematiche tattiche interessanti. Una delle notizie più rilevanti riguarda il recupero di Manuel Akanji, che è tornato ad allenarsi con il gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter 232 lui la grande tentazione di chivu per la roma cosa filtra sulla scelta

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, è lui la grande tentazione di Chivu per la Roma: cosa filtra sulla scelta

News recenti che potrebbero piacerti

pio esposito inter 232Inter, che novità per Pio Esposito! Continua a stupire, ora &#232; ufficiale - Novità importanti per Pio Esposito: dopo la convocazione in nazionale, arriva anche il riconoscimento prestigioso per il talento nerazzurro. Lo riporta spaziointer.it

pio esposito inter 232L’Inter blinda Pio Esposito, contratto fino al 2030 e stipendio triplicato: le cifre super - Stipendio da 300mila a 1 milione, con possibile ulteriore ritocco a fine stagione. Come scrive spaziointer.it

Il clamoroso retroscena di Pedullà: “Per Pio Esposito l’Inter due estati fa disse no a…” - Un importante retroscena di mercato su Pio Esposito svelato da Alfredo Pedullà sul suo sito: ecco la mossa dell'Inter di due estati fa ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Inter 232