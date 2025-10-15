Pino Mancuso lascia Noi Moderati e aderisce alla Lega | Questa è la mia nuova famiglia politica

Pino Mancuso, vicepresidente vicario del Consiglio comunale, lascia Noi Moderati e aderisce alla Lega. E' il secondo cambio di casacca nel giro di pochi mesi per Mancuso, che lo scorso marzo aveva lasciato il gruppo del sindaco (Lavoriamo per Palermo), nella cui lista era stato eletto, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it