Un weekend da protagonista per Lorenzo Pignanelli all’International Grand Final Easykart con una rimonta culminata in un quarto posto nella finale internazionale al South Garda Karting di Lonato. In realtà il fine settimana non inizia nel migliore dei modi con problemi prima al telaio e dopo al carburatore che costringono il giovane pilota bolognese al 25esimo posto in qualifica e addirittura al ritiro nella prima manche. A spronarlo, come sempre, c’è il padre Salvatore Pignanelli, ex pilota di drift a livello internazionale, che lo incoraggia: "Nulla è perduto, conosco il tuo potenziale, ora fa vedere cosa sai fare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pignanelli, sorpassi da big. Un quarto posto al futuro