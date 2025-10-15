Piazza Santo Stefano liberata dalle auto | via il parcheggio arrivano verde e zone pedonali
Milano, 15 ottobre 2025 – Sarà presentato oggi, in Commissione Urbanistica e Verde del Municipio 1, il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di piazza Santo Stefano. L'area e la sua rinascita, già oggetto del Bilancio partecipativo nel 2017, sono considerate prioritarie per l'Amministrazione comunale. Il Comune di Milano, infatti, con questo progetto persegue l'obiettivo di restituire al luogo – oggi utilizzato come parcheggio per le auto – la sua funzione originaria, ovvero quella di incontro, sosta e relazione, in particolare per studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, tenendo in equilibrio la tutela del patrimonio storico-artistico con l'innovazione e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
sabato 11 e domenica 12 Ottobre in piazza Santo Stefano-Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Santo Spirito, alberi non potati alla Fontana del Cavalluccio Marino: i Comitati Civici Palermo denunciano il degrado del verde pubblico | http://Palermomania.it - X Vai su X
Piazza Santo Stefano liberata dalle auto: via il parcheggio, arrivano verde e zone pedonali - Il piano di riqualificazione atteso da anni per ricucire l’area fra via Larga, via Laghetto, il Verziere e la Statale ai nastri di partenza. Scrive msn.com
A Milano pronto progetto per pedonalizzare piazza Santo Stefano - E' pronto a Milano il progetto per rendere pedonale piazza Santo Stefano, che si trova in centro non lontano dal Duomo e a due passi dall'Università Statale. Secondo ansa.it
Piazza Santo Stefano, pronto il progetto per renderla pedonale - Sarà presentato oggi, in Commissione Urbanistica e Verde del Municipio 1, il progetto per la riqualificazione di piazza Santo Stefano ... Riporta cronacamilano.it