Piazza Santo Stefano liberata dalle auto | via il parcheggio arrivano verde e zone pedonali

Milano, 15 ottobre 2025 – Sarà presentato oggi, in Commissione Urbanistica e Verde del Municipio 1, il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di piazza Santo Stefano. L'area e la sua rinascita, già oggetto del Bilancio partecipativo nel 2017, sono considerate prioritarie per l'Amministrazione comunale. Il Comune di Milano, infatti, con questo progetto persegue l'obiettivo di restituire al luogo – oggi utilizzato come parcheggio per le auto – la sua funzione originaria, ovvero quella di incontro, sosta e relazione, in particolare per studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, tenendo in equilibrio la tutela del patrimonio storico-artistico con l'innovazione e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

