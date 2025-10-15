Piazza Colombo a Genova esposto degli esercenti | Furti e aggressioni servono controlli

I commercianti che aderiscono al Civ di zona presentano un dossier in Procura dopo recenti episodi di microcriminalità. La presidente Carena: “La situazione è peggiorata negli ultimi tempi. Non lasciateci soli”. Panizza: “L’area è scoperta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Piazza Colombo a Genova, esposto degli esercenti: “Furti e aggressioni, servono controlli”

