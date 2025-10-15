Piazza Colombo a Genova esposto degli esercenti | Furti e aggressioni servono controlli
I commercianti che aderiscono al Civ di zona presentano un dossier in Procura dopo recenti episodi di microcriminalità. La presidente Carena: “La situazione è peggiorata negli ultimi tempi. Non lasciateci soli”. Panizza: “L’area è scoperta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In piazza Colombo la fiaccolata per la pace in Palestina https://ift.tt/Mui5FQD https://ift.tt/fFcoW4y - X Vai su X
Genova, nuova fiaccolata per la Palestina in piazza Colombo: fermiamo il massacro - L’iniziativa, promossa da Uil Liguria con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti, chiede pace e fine d ... Lo riporta ligurianotizie.it