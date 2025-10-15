Piantagione di marijuana scovata dentro un bunker sotterraneo | denunciato un 67enne

Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata. È la scoperta fatta dai carabinieri della stazione di Platì, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di un servizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

