Piano scontro sulla riqualificazione | l' Amministrazione inaugura e promette ma il Comitato Cittadini attacca | Interventi spot siamo inascoltati

Anconatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona - Da un lato l'Amministrazione comunale che, con in testa il Sindaco Daniele Silvetti, scende in campo per illustrare un piano di rilancio fatto di sicurezza, nuovo decoro e investimenti. Dall'altro, la voce critica del Comitato Cittadini del Piano, che bolla le iniziative come "interventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

