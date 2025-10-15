Piano scontro sulla riqualificazione | l' Amministrazione inaugura e promette ma il Comitato Cittadini attacca | Interventi spot siamo inascoltati
Ancona - Da un lato l'Amministrazione comunale che, con in testa il Sindaco Daniele Silvetti, scende in campo per illustrare un piano di rilancio fatto di sicurezza, nuovo decoro e investimenti. Dall'altro, la voce critica del Comitato Cittadini del Piano, che bolla le iniziative come "interventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
È scontro aperto sulla rete della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, dopo la presentazione da parte del governo regionale del piano che individua Palermo come hub principale e Taormina come spoke - facebook.com Vai su Facebook
Macron: l'Europa si trova "in uno scontro" con la Russia. Sorvoli dei droni: Parigi indaga su una petroliera. Orbán conferma il veto all'Ucraina nell'Ue, traballa il piano Costa per aggirarlo. Il centro studi Usa: l'avanzata russa rallenta ancora - X Vai su X
Piano di riqualificazione a Bicchio. Sì al progetto da 400mila euro - Un intervento diretto a migliorare la sicurezza e la fruibilità di una delle arterie principali della città, quello annunciato dall’amministrazione comunale, con l’avvio del progetto per il ... Da lanazione.it
Riqualificazione del centro, avanza il piano del Comune di Macerata: Largo Beligatti cambia look - L’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi, che sta seguendo gli interventi, traccia un primo bilancio dei progetti di riqualificazione urbana e ambientale realizzati o ancora in corso d’opera. Si legge su corriereadriatico.it
Ex-ospedale, scontro maggioranza-opposizione - JesiAmo attacca: "Un piano già consegnato in Comune". Secondo msn.com