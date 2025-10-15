Pianeta Mare Film Festival cinema green a Napoli | le sfide del pianeta Ecco i vincitori

Dall’Amazzonia al Bangladesh, dalla Louisiana al Suriname. La quarta edizione del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli (PMFF) si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti del cinema ambientale internazionale, con un’edizione che ha intrecciato arte, impegno e sguardo globale sulle emergenze climatiche e sociali del pianeta. Il premio come miglior film è andato a “Lowland Kids” di Sandra Winther, coproduzione danese-statunitense prodotta dal regista Leone d’Oro Darren Aronofsky. Il documentario racconta la battaglia di due adolescenti americani contro gli effetti del cambiamento climatico che stanno cancellando l’Isle de Jean Charles, ribattezzata come l’isola dei primi rifugiati climatici degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

