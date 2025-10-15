Pianeta Mare Film Festival cinema green a Napoli | le sfide del pianeta Ecco i vincitori
Dall’Amazzonia al Bangladesh, dalla Louisiana al Suriname. La quarta edizione del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli (PMFF) si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti del cinema ambientale internazionale, con un’edizione che ha intrecciato arte, impegno e sguardo globale sulle emergenze climatiche e sociali del pianeta. Il premio come miglior film è andato a “Lowland Kids” di Sandra Winther, coproduzione danese-statunitense prodotta dal regista Leone d’Oro Darren Aronofsky. Il documentario racconta la battaglia di due adolescenti americani contro gli effetti del cambiamento climatico che stanno cancellando l’Isle de Jean Charles, ribattezzata come l’isola dei primi rifugiati climatici degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Abbiamo finalmente un Governo che si sta assumendo la responsabilità di accompagnare il pianeta mare e le comunità insulari nel cambiamento, con una visione concreta e di lungo periodo. Dopo aver messo a punto il Piano del Mare come strumento di p - facebook.com Vai su Facebook
Pianeta Mare Film Festival, quando l'ambiente diventa cinema - X Vai su X
Pianeta Mare Film Festival, dal Raduno dei gemelli d’Irpinia a Napoli con “Wishing on a star” - L’occasione è stata offerta dalla proiezione al Cinema Academy Astra di “Wishing on a ... corriereirpinia.it scrive
Focus Campania al Pianeta Mare Film Festival di Napoli - Le bellezze marine delle diverse costiere (dal Cilento a Sorrento) ma anche le opportunità d sviluppo delle aree interne a vocazione green (dall’Irpinia al Sannio). Scrive corriereirpinia.it
Dal Cilento a Sorrento: la grande bellezza della Campania sugli schermi del Pianeta Mare Film Festival - Le bellezze marine delle diverse costiere (dal Cilento a Sorrento) ma anche le opportunità d sviluppo delle aree interne a vocazione green (dall’Irpinia al Sannio). Da ilmattino.it