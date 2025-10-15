Philippot | La paranoia anti-russa sta diventando delirante
''L'UE è una macchina impazzita che soffoca e uccide tutti i suoi presunti avversari, compresi i suoi stati membri!''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Protesta anti-russa ai Mondiali di scherma a Tbilisi - Durante l'assalto della sciabolatrice Jana Karapetovna Egorjan, campionessa ... Si legge su ilmattino.it
Danimarca, missione anti-droni con gli specialisti ucraini: ecco la strategia contro la guerra ibrida russa - Danimarca blindata in vista dei summit dei capi di Stato e di governo che si terrà a Copenaghen. Secondo ilmessaggero.it