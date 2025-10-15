PhEST – Visite guidate con gli artisti
Prosegue il viaggio di PhEST 2025 – THIS IS US – A CAPSULE TO SPACE, la decima edizione del festival internazionale di fotografia e arte contemporanea che ha trasformato Monopoli in un vero e proprio museo diffuso, a cielo aperto e al chiuso, tra spazi storici, scorci marini e installazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Due giorni speciali, che resteranno nella memoria di PhEST. È stato un onore avere con noi Martin Parr: la sua generosità nel condividere riflessioni e momenti con le tante e i tanti appassionati accorsi a Monopoli ha reso questo incontro prezioso. La partec - facebook.com Vai su Facebook