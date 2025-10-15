Petrucci | Io laziale ma alla Roma per Andreotti al rigore di Totti nel 2006 impazzii

Sololaroma.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex numero uno del Coni, attualmente alla guida delle Federbasket ma una volta anche vicepresidente della Roma il buon Gianni Petrucci, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anzitutto delle difficoltà di conciliare quel ruolo con la sua fede calcistica: “ Io laziale? Lazialotto. Andavo a salutare la squadra che partiva per le trasferte dalla Stazione Termini, seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ricordo il gol di Seghedoni annullato in un Lazio-Napoli perché c’era un buco nella rete e csì la palla uscì dalla porta dopo che vi era entrata. Ero in curva come sempre. Io vice presidente della Roma un’idea di Andreotti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

petrucci io laziale ma alla roma per andreotti al rigore di totti nel 2006 impazzii

© Sololaroma.it - Petrucci: “Io laziale ma alla Roma per Andreotti, al rigore di Totti nel 2006 impazzii”

Contenuti che potrebbero interessarti

Petrucci: “Io Laziale alla Roma per Andreotti, impazzii al gol di Totti nel 2006” - Gianni Petrucci, ex presidente del Coni e adesso alla guida della Federbasket, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il percorso della sua carriera, ricordando anc ... Come scrive msn.com

Petrucci: "Io, laziale alla Roma per un’idea di Andreotti. Quando cenai a Windsor con la Regina..." - L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Federbasket: "Sono andato d’accordo con sei capi di governo diversi. Segnala msn.com

petrucci io laziale romaLazio, Petrucci svela: «Qualche problema ai campi di Formello c’è… Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» - Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matte ... Lo riporta lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Petrucci Io Laziale Roma