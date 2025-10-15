Petrucci | Io laziale ma alla Roma per Andreotti al rigore di Totti nel 2006 impazzii

Ex numero uno del Coni, attualmente alla guida delle Federbasket ma una volta anche vicepresidente della Roma il buon Gianni Petrucci, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anzitutto delle difficoltà di conciliare quel ruolo con la sua fede calcistica: “ Io laziale? Lazialotto. Andavo a salutare la squadra che partiva per le trasferte dalla Stazione Termini, seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ricordo il gol di Seghedoni annullato in un Lazio-Napoli perché c’era un buco nella rete e csì la palla uscì dalla porta dopo che vi era entrata. Ero in curva come sempre. Io vice presidente della Roma un’idea di Andreotti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Petrucci: “Io laziale ma alla Roma per Andreotti, al rigore di Totti nel 2006 impazzii”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Petrucci: “Io Laziale alla #Roma per Andreotti, impazzii al gol di Totti nel 2006” - X Vai su X

Lazio, Petrucci (SKY); “Lazio ferma sul mercato. Sarri non è felice, ma motivato” #Lazio #MaurizioSarri #LorenzoInsigne - facebook.com Vai su Facebook

Petrucci: “Io Laziale alla Roma per Andreotti, impazzii al gol di Totti nel 2006” - Gianni Petrucci, ex presidente del Coni e adesso alla guida della Federbasket, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il percorso della sua carriera, ricordando anc ... Come scrive msn.com

Petrucci: "Io, laziale alla Roma per un’idea di Andreotti. Quando cenai a Windsor con la Regina..." - L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Federbasket: "Sono andato d’accordo con sei capi di governo diversi. Segnala msn.com

Lazio, Petrucci svela: «Qualche problema ai campi di Formello c’è… Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» - Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matte ... Lo riporta lazionews24.com