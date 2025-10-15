Petrucci | Io laziale alla Roma per un’idea di Andreotti Quando cenai a Windsor con la Regina
L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Federbasket: "Sono andato d’accordo con sei capi di governo diversi. Dormo pochissimo, chi lo fa è più intelligente degli altri. Sono un maniaco della carta stampata, ma i fondi di Cannavò mi facevano sudare freddo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
?Ai microfoni di Radio Laziale, durante Incondizionatamente Lazio, è intervenuto il nostro opinionista Matteo Petrucci per commentare la situazione infortunati in casa Lazio. Su http://radiolaziale.com e su Spotify il podcast completo. #RadioLaziale #SSLaz - X Vai su X
Lazio, Petrucci (SKY); “Lazio ferma sul mercato. Sarri non è felice, ma motivato” #Lazio #MaurizioSarri #LorenzoInsigne - facebook.com Vai su Facebook
Petrucci: "Io, laziale alla Roma per un’idea di Andreotti. Quando cenai a Windsor con la Regina..." - L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Federbasket: "Sono andato d’accordo con sei capi di governo diversi. Si legge su msn.com
Lazio, Petrucci svela: «Qualche problema ai campi di Formello c’è… Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» - Per lo sponsor non siamo vicini alla chiusura» Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matte ... Come scrive lazionews24.com
Lazio, Petrucci (Sky): "Rinnovi? Bisogna sbloccare la situazione. E per Insigne..." - Matteo Petrucci, giornalista di Sky, Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il quadro della situazione in casa Lazio per quel che concerne i rinnovi dei contratti di ... Segnala lalaziosiamonoi.it