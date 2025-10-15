Petrucci | Io laziale alla Roma per un’idea di Andreotti Quando cenai a Windsor con la Regina

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Federbasket: "Sono andato d’accordo con sei capi di governo diversi. Dormo pochissimo, chi lo fa è più intelligente degli altri. Sono un maniaco della carta stampata, ma i fondi di Cannavò mi facevano sudare freddo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

