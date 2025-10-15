Petrucci come 80 anni | gli aneddoti su Agnelli e Berlusconi E sul ricordo più bello…
Gianni Petrucci ha guidato il Coni a lungo, ma ha seguito molto anche il calcio. E in un’intervista si è soffermato proprio su quest’ultimo É stato presidente del Coni a lungo, ha guidato il basket, sa molto di calcio. Gianni Petrucci, in occasione dei suoi 80 anni, si confida in un’intervista a La Gazzetta dello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
«È una giornata veramente intensa: a due anni di distanza finalmente una parte degli ostaggi torna a casa.» Victor Fadlun, Presidente comunità ebraica Roma, intervistato da Valentina Petrucci. #AgoraRai - facebook.com Vai su Facebook
?Valentini a @radio_romanista : "Dopo vent’anni l'affetto dei romanisti per Luisa Petrucci non si è mai spento" #ASRoma - X Vai su X
Amici Miei 50 anni dopo. A tavola tra gag e aneddoti: “È stata una zingarata” - I ricordi: “La scena dell’estrema unzione al Perozzi fece arrabbiare tutto il cast” ... Segnala msn.com