PetraStrumilia e LiLT Avellino insieme per la campagna nazionale Nastro Rosa

Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici. Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

