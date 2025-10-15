Petra – Terza stagione | su Sky e NOW la seconda storia tra segreti e indagini a Palermo

Digital-news.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo mercoledì, 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW ,la seconda e ultima storia di PETRATERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte indagano sull’omicidio di un noto imprenditore, ucciso mentre era in compagnia di una giovane prostituta. Le ind. 🔗 Leggi su Digital-news.it

petra 8211 terza stagione su sky e now la seconda storia tra segreti e indagini a palermo

© Digital-news.it - Petra – Terza stagione: su Sky e NOW la seconda storia tra segreti e indagini a Palermo

Approfondisci con queste news

petra 8211 terza stagionePetra, anticipazioni della terza stagione con Paola Cortellesi: trama, foto, dove e quando vederla - Petra, le anticipazioni della terza stagione con Paolo Cortellesi: trama, foto, dove e quando vedere la serie. dilei.it scrive

Petra, trama e cast della terza stagione della serie con Paola Cortellesi - Non ha certezze granitiche, non coltiva eroi né illusioni: Petra Delicato osserva il mondo con lo sguardo disincantato di chi sa che la verità non è mai semplice. Riporta tg24.sky.it

petra 8211 terza stagionePetra, stasera la prima storia della terza stagione - È in arrivo l' 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la prima delle due nuove storie di Petra - Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Petra 8211 Terza Stagione