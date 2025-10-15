Petra Magoni & Finaz al Teatro Brillante con Equilibrismi per Musica da abitare

Continua la rassegna Musica da Abitare con un duo imperdibile: Petra Magoni & Finaz presentano Equilibrismi giovedì 16 ottobre alle ore 21:30 presso il Brillante.Due virtuosi del proprio strumento (voce e chitarra) sempre alla ricerca del perfetto equilibrio tra creatività, tecnica e sentimento.

