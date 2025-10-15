Se tornando alla condizione iniziale di solitudine pensava di tornare alla normalità, Petra Delicato si sbaglia di grosso. Perché anche la nostra ispettrice scopre, sulla propria pelle, che l’ironia della vita spesso è un pugno nello stomaco. Pugno nello stomaco che, nel caso di questo secondo e ultimo appuntamento con la terza stagione della serie tv Petra, si manifesta nella figura di un uomo che fa parte di un passato che l’investigatrice non vuole affrontare. Ma, invece, ci è costretta dalle circostanze. E da un omicidio. Stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su Now (disponibile anche on demand), va in onda Onori di casa, seconda e ultima storia di Petra 3, sempre per la regia di Maria Sole Tognazzi e con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per protagonisti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Petra è alle prese con il suo passato. E un omicidio in odore di mafia. Stasera in tv la seconda e ultima puntata della terza stagione: le anticipazioni