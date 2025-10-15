Petra 3 Gli onori di casa la recensione | la fine di una stagione breve e introspettiva

Con Gli onori di casa termina la terza stagione di Petra, la serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Un episodio intenso e profondo che getta nuova luce sul futuro del personaggio. Tanto breve quanto intensa è questa terza stagione di Petra, la serie Sky che adatta le vicende dei romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, traslando la storia in Italia, in particolar modo a Genova. La sua iconica protagonista, apparsa sui nostri schermi ormai ben cinque anni fa, ha saputo conquistare il pubblico attraverso la sua irresistibile complessità. In Petra Delicato, infatti danzano gli opposti: è assertiva ma sensibile, ama la solitudine ma allo stesso tempo non rinuncia a una birra con il collega e amico Antonio Monte, è anticonformista, libera ma rispettosa delle idee altrui, un personaggio ruvido e spigoloso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

