Pestaggio a Montesarchio Gaetano Cusano ha cominciato a respirare da solo

Fremondoweb.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia rincuorante arriva dall’ospedale San Pio di Benevento. Gaetano Cusano, il giovane 17enne pestato brutalmente fuori a una discoteca di Montesarchio, ha cominciato a respirare da solo. La notizia è stata data dal giornalista Enzo Spiezia su Ottopagine, che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

