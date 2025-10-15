Pestaggio a Montesarchio Gaetano Cusano ha cominciato a respirare da solo
Una notizia rincuorante arriva dall’ospedale San Pio di Benevento. Gaetano Cusano, il giovane 17enne pestato brutalmente fuori a una discoteca di Montesarchio, ha cominciato a respirare da solo. La notizia è stata data dal giornalista Enzo Spiezia su Ottopagine, che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
