C ’è stato un tempo in cui il pesce in scatola era considerato solo una scelta pratica, da dispensa. Oggi, le nuove ricerche italiane e internazionali lo riabilitano come un alimento nutrizionalmente ricco e sorprendentemente sano, fonte preziosa di Omega-3, proteine nobili e micronutrienti essenziali. La conferma arriva anche in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, in cui Bolton Food, realtà del settore ittico, ha rilanciato l’importanza di promuovere un modello alimentare accessibile, sostenibile e fondato sulla scienza. L’azienda ha sottolineato, attraverso un comunicato ufficiale, il valore del pesce come alimento chiave per la salute, presentando nuovi progetti di ricerca in collaborazione con le università italiane per studiare il ruolo del tonno e del pesce in scatola nei regimi alimentari equilibrati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pesce in scatola: il superfood accessibile che fa bene al cuore e al pianeta