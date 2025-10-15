Pesce e succhi di frutta sequestrati dai Nas operazione per 3 milioni di euro

Il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Catania ha scoperto una piattaforma logistica di surgelati che conservava in maniera scorretta oltre 110.000 chili di pesce surgelato e 900.000 chili di succhi di frutta che non presentavano l'etichetta che certificasse la loro origine e la loro provenienza. In tutto la merce vale 3 milioni di euro. Tutto il pesce è stato interamente sequestrato, mentre sui succhi di frutta, le autorità stanno svolgendo le analisi necessarie per capire se siano pericolosi per la salute. L'azienda è stata sospesa per carenze igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

