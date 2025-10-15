Pesca abusiva sotto sequestro mille metri di reti illegali in mare e attrezzi non autorizzati

Nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza e controllo lungo il litorale, il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata di oggi, alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzi da pesca collocati abusivamente in mare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L’operazione ha previsto a Cabras controlli su veicoli, persone ed esercizi pubblici per contrastare pesca abusiva e microcriminalità - facebook.com Vai su Facebook

Cesenatico, pesca abusiva in mare: sequestrati oltre mille metri di reti illegali - Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata odierna, alla rimozione e al sequestro di un ingente ... Riporta corriereromagna.it

Vongole, sequestrati oltre 3mila chili di molluschi e 3 scafi attrezzati per la pesca abusiva. Multe (fino a 12mila euro) a diversi allevamenti - Sono oltre 3mila i chili di vongole veraci, chiamate «tapes philippinarum», che sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Chioggia nell'ambito di un'attività operativa ... Come scrive ilgazzettino.it

Maxi sequestro di vongole: pescatori abusivi presi mentre scappavano a nuoto - Cesenatico, 4 settembre 2025 – A Cesenatico sequestrati 378 chilogrammi di vongole veraci per pesca abusiva. Segnala ilrestodelcarlino.it