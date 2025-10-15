Pesca abusiva sotto sequestro mille metri di reti illegali in mare e attrezzi non autorizzati

Nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza e controllo lungo il litorale, il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata di oggi, alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzi da pesca collocati abusivamente in mare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

