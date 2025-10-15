Perugia il Movimento per la Vita si interroga sulla formazione con l’eredità di Leone XIII

Perugiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’epoca di rapidi cambiamenti e nuove sfide educative, il Movimento per la Vita di Perugia guarda al passato per trovare risposte per il futuro. Domenica 26 ottobre 2025, presso il convento di Monteripido, si terrà una giornata di lavoro dal titolo “Leone XIII e la formazione delle giovani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Appello sindaca Perugia per malata che chiede regole fine vita - Appello della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi per Laura Santi, giornalista affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che ha chiesto da tempo di poter completare le procedure per ... Lo riporta ansa.it

Da Perugia riconoscimento a malata impegnata per fine vita - Il Comune di Perugia ha consegnato il baiocco d'oro, massimo riconoscimento della città di Perugia, a Laura Santi, la giornalista malata di sclerosi multipla impegnata in una battaglia per ottenere ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perugia Movimento Vita Interroga