Permesso di soggiorno la cyber truffa che colpisce i cittadini stranieri che ne fanno richiesta

Il Cert-Agid ha identificato un dominio fraudolento utilizzato dai cybercriminali per raccogliere i dati sensibili degli utenti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Permesso di soggiorno, la cyber truffa che colpisce i cittadini stranieri che ne fanno richiesta

Contenuti che potrebbero interessarti

Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno: chiuse le indagini, 13 nei guai https://ift.tt/a5KqVEu https://ift.tt/yR6ZIBF - X Vai su X

La Lega propone un sistema a punti per il permesso di soggiorno dei minorenni stranieri, basato su frequenza scolastica e comportamento, con il rischio di espulsione in caso di punteggio azzerato. La misura solleva dubbi etici e pratici, soprattutto per i giova - facebook.com Vai su Facebook

LA TRUFFA DEL PERMESSO - Per mesi hanno versato migliaia e migliaia di euro nelle mani del datore di lavoro che gli aveva promesso in cambio il tanto agognato permesso di soggiorno. Come scrive ilmanifesto.it