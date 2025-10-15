Periferia e patriarcato

Aggirandomi in una casa semivuota, disabitata, da vendere, sul comodino vedo un libro: “Un italiano” di Francesco Paolo Figliuolo e Beppe Severgnini, l’intervista del giornalista al generale. E’ l’ultimo libro che ha letto mio padre. Io ero e sono anticovidista e antistatalista, e Severgnini non mi piace né come pensa né come scrive. Fa niente che Figliuolo è un parente, a suo tempo dal suo libro stetti lontano. Solo che ora lo trovo sul comodino di mio padre e proprio sotto la fotografia di mia nonna e, guarda caso, Francesco è di tutti noi quello che più le somiglia. Sento che mi tocca. Siccome non lo leggo per polemizzare, bensì per onorare, mi limito al primo capitolo, l’unico che certamente mi riguarda: “Un ragazzo meridionale di periferia”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Periferia e patriarcato

