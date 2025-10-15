Perfetti Deloitte | Il 30% delle competenze presto sarà obsoleto serve un rinnovamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "I giovani sono consapevoli che a breve sarà necessario un grosso progetto di reskilling. Avremo più o meno il 30% delle competenze che saranno insolite nei prossimi anni. Ovviamente un investimento sulle competenze stem, che continuano a dare accesso al mercato del lavoro e che sono anche con le discipline. Nonché con le competenze utili per poter anche governare quello che poi sarà il grande game changer del mercato e della nostra vita quotidiana: l'AI. Quindi un'ibridazione di competenze esterne unita a tutti i temi dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza artificiale generativa sicuramente sono gli ambiti su cui i giovani sono attenti a sviluppare in un processo di upskilling continuo delle proprie competenze" così Silvana Perfetti, chair di Deloitte DCM, a margine dell'evento Generation Equality, giovani leader per la pace, creare un futuro più equo con l'AI, organizzato da Deloitte. 🔗 Leggi su Open.online

