Perde orsacchiotto a bordo del treno da Pescara per Roseto | si cerca un Rilakkuma

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello di un papà vedovo che cerca un orsacchiotto perso lungo la tratta in treno da Pescara a Roseto degli Abruzzi (partito il 12 ottobre alle 15:20).Si tratta di un Rilakkuma marrone con una cerniera sulla schiena, un simpatico orsacchiotto della mamma, che è venuta a mancare lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

