Perde orsacchiotto a bordo del treno da Pescara per Roseto | si cerca un Rilakkuma

Un appello di un papà vedovo che cerca un orsacchiotto perso lungo la tratta in treno da Pescara a Roseto degli Abruzzi (partito il 12 ottobre alle 15:20).Si tratta di un Rilakkuma marrone con una cerniera sulla schiena, un simpatico orsacchiotto della mamma, che è venuta a mancare lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scopri altri approfondimenti

«Ci mancherà. » Diane Keaton è scomparsa all’età di 79 anni. Al momento, la famiglia ha scelto di non condividere particolari sulle cause della morte. Con la sua scomparsa, il cinema perde una figura che ha lasciato un segno inconfondibile. La sua collabor - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, Treno bloccato nel Biellese con 250 persone a bordo - Nel Biellese un treno è rimasto bloccato per il maltempo con 250 persone a bordo che rientravano a Biella. ansa.it scrive

Il treno riparte mentre sta fumando una sigaretta. Si aggrappa ai vagoni per riprenderlo, salvo per miracolo. Follia in Austria - Il fatto è accaduto in Austria dove un uomo, dopo essere sceso dal treno per fumare una sigaretta, ha rischiato la vita nel tentativo di risalire a bordo ... Lo riporta ilmessaggero.it

Treno Eav in avaria a Castellammare, fumo e paura a bordo - Viaggio difficile da Sorrento a Napoli per pendolari e turisti che erano a bordo del treno Eav- Si legge su rainews.it