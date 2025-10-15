Si è parlato più volte in queste ultime settimane di un possibile accordo con le banche, e piano piano, da quella che inizialmente sembrava quasi una fantasia, è un’idea sempre più tangibile e che sta prendendo forma. Tutto nasce dal fatto che mancano ancora i soldi per chiudere la Manovra 2026. Il Governo ne cerca circa 4,5 miliardi e li sta chiedendo alle banche. Come? Non con una nuova tassa sugli extraprofitti, troppo rischioso sul piano politico (Forza Italia è già sul piede di guerra, giù le mani dalle banche), ma con un accordo fatto a tavolino. La proposta è questa: le banche possono liberare parte delle riserve accantonate nel 2023 e versarle allo Stato, pagando un’imposta ridotta (circa il 26%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Perché servono 4,5 miliardi dalle banche per finanziare la Manovra 2026