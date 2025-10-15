Perché ora sui social tutti si trasformano in uccello

Dopo i balletti sincronizzati e i tutorial più assurdi è il momento del bird trend: l'ultima sfida virale di Instagram e TikTok che trasforma, letteralmente, le persone in uccelli umani. I social network sono invasi di video di uomini e donne appollaiati sul braccio di un amico in pose acrobatiche. Una vera e propria sfida che punta tutto sulla comicità, sull'equilibrio e un pizzico di follia. Come funziona il trend. Il bird trend nasce da un gesto all'apparenza semplicissimo: una persona tende il braccio come fosse un ramo, l'altra si arrampica con cautela e vi si appollaia sopra, accovacciandosi o allungando le braccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

