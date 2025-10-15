Perché le pensioni in Valtellina sono più basse di quasi 300 euro rispetto alla Lombardia

SONDRIO – È una posizione che sarebbe stato meglio non vedere confermata: la provincia di Sondrio anche nel 2025 risulta essere maglia nera in Lombardia per valore dell’importo medio degli assegni pensionistici. A rivelarlo è il report dell’Osservatorio INPS dell’agosto scorso, rielaborato dal Centro Studi CGIL e dallo SPI di Sondri o. Nel 2025 sono erogate 67.319 prestazioni, il 67% nel “privato” (45.068), il 17% nel pubblico (11.471) e il 16% di carattere assistenziale (10.780). L’ importo medio lordo mensile degli assegni erogati in provincia – escludendo la gestione dei dipendenti pubblici – è di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perché le pensioni in Valtellina sono più basse di quasi 300 euro rispetto alla Lombardia

